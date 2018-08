Indycar: Wickens operert etter ryggmargsskade

ntbsport

Legene brukte titaniumstenger og skruer for å stabilisere ryggsøylen etter bruddet. I en uttalelse fra indycarserien påpekes det at det ennå ikke er klart hvor alvorlig ryggmargsskaden er.

Wickens brakk også begge beina og den ene armen da bilen hans ble slynget i veggen etter et sammenstøt med Ryan Hunter-Reays bil under søndagens løp i Long Pond i Pennsylvania. Han pådro seg dessuten punktert lunge.

Flere operasjoner venter for Wickens. Den 29-årige canadieren var inne i sin første sesong i indycarracing, og han hadde hevdet seg overraskende bra med fire pallplasseringer. Han har tidligere lang erfaring fra billøp i Europa.

Hans lag Schmidt Peterson Motorsports vil ikke erstatte Wickens i helgens løp i St. Louis, men hans lagkamerat og gode venn James Hinchliffe stiller til start tross at han skadet hendene i søndagens ulykke.

Kritikk

Flere andre førere har kommet med krav om nye sikkerhetstiltak etter den stygge ulykken, som involverte flere førere. Tidligere indycarstjerne Paul Tracey, som nå er TV-kommentator for NBC, mener at gjerdene og veggene som skal hindre at bilene forsvinner ut av banen øker risikoen for skader.

– Det er på høy tid at billøpsindustrien begynner å se på andre måter å holde bilene inne på banen, sier han.

Søndagens løp ble stoppet i to timer mens arrangøren ryddet opp og reparerte skader på banen og i veggen Wickens traff, men flere er kritiske til sikkerheten.

Ikke bra nok

– Da jeg så omfanget av skadene, fikk jeg en klar oppfatning av at det ikke ville bli fikset ordentlig, og slik ble det. Jeg var ikke fornøyd med forholdene i det hele tatt, sa Sebastien Bourdais, som endte på fjerdeplass.

Wickens ble skadd tre år etter at den britiske føreren Justin Wilson døde i en ulykke på samme bane. Han ble truffet av løse deler da en annen fører krasjet.

Sam Schmidt, som eier laget Wickens kjørte for, ble lam fra nakken og ned da han krasjet under testkjøring i 2000. Siden har han vært sterkt involvert i å samle inn penger til forskning på behandling av ryggmargsskader.

