Tyrkiske medier: Liverpool-keeper ønsket i Besiktas

ntbsport

Både britiske Sky Sports og flere tyrkiske medier melder mandag at Besiktas skal stå klar med en toårig utlånsavtale.

TV-kanalen NTV hevder at avtalen skal ha en verdi på snaut 20 millioner kroner og at partene skal ha kommet til enighet. En offentliggjøring av overgangen skal være nært forstående.

Storavisen Hurriyet melder at Karius vil få en årslønn på rundt 14 millioner kroner i Besiktas.

Istanbul-klubben har vunnet den tyrkiske ligaen to av de tre siste sesongene.

Karius gjorde to store feil da Liverpool tapte mesterligafinalen mot Real Madrid forrige sesong. Manager Jürgen Klopp har i ettertid sagt at tabbene var et resultat av at Karius slet med hjernerystelse.

