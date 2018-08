Sakor matchvinner for IFK Göteborg

ntbsport

Östersund hadde ikke tapt på ni ligakamper foran møtet med IFK, men der røk rekken med kamper uten tap.

Avgjørelsen falt minuttet før pause. Da satte Sakor hodet til et godt innlegg fra lagkamerat André Kharaishvili og stanget ballen kontant i mål. Den 22-årige nordmannen feiret på akrobatisk vis med en salto.

– Det var en fin heading og et veldig bra slått frispark, sa matchvinneren til C More etter kampen.

– Vi har jobbet mye med faste situasjoner. Det fikk vi betalt for nå, tilføyde han.

For IFK Göteborg var seieren viktig etter en sommer med mye usikkerhet. Nå har storklubben seks poengs forsprang på lagene på kvalifiseringsplass på tabellen.

Sakor spilte hele mandagens kamp for IFK, mens Fredrik Oldrup Jensen kom inn som innbytter de siste 29 minuttene.

