Full pott for Liverpool, Palace så rødt

Dermed har Jürgen Klopp og hans mannskap fått en perfekt start på sesongen. Etter to serierunder har de røde fra Anfield kun regjerende mester Manchester City foran seg på tabellen.

Crystal Palace solgte seg samtidig dyrt på eget gress. I lange perioder var Roy Hodgsons elleve utvalgte meget friske og på høyde med gjestene.

Utvisningen på unggutten Aaron-Wan Bissaka kvarteret før slutt gjorde det samtidig vrient for londonerne å sette inn en sluttspurt.

– Det var en vanskelig kamp mot et vrient Palace-lag som var fullt av selvtillit. Jeg er veldig glad, og det var svært viktig for oss å vinne kampen, oppsummerte Liverpool-manager Jürgen Klopp overfor TV 2.

– Det var gøy å få spilletid, men resultatet skulle gjerne vært annerledes, sa Alexander Sørloth, som kom inn som innbytter for hjemmelaget.

Straffe

Det gikk 20 minutter før den første målsjansen var et faktum på Selhurst Park. Da kom det til gjengjeld flere på få minutter. Først lobbet Mohamed Salah over målet alene med keeper Wayne Hennessey etter vakkert forarbeid av Naby Keita.

Deretter dro Palace-ving Andros Townsend seg inn i banen og hamret ballen i tverrliggeren. Ved den anledningen var gjestene heldige som unngikk baklengsmål.

Mål ble det først minuttet før pause. Da gikk Salah i bakken i duell med Palace-forsvarer og tidligere Liverpool-spiller Mamadou Sakho. Dommer Michael pekte resolutt på straffemerket til protester fra hjemmelagets spillere.

Fra krittmerket var James Milner sikkerheten selv. Veteranen sendte keeper Hennessey til feil side.

Utvist

Annen omgang ble minst like intens som den første. Liverpool fikk en gyllen sjanse til å doble ledelsen innledningsvis da Salah møtte et innlegg fra Andy Robertson. Avslutningen var igjen for svak, og i neste moment skjøt Naby Keita like utenfor.

Med 20 minutter igjen å spille sendte Alexander Sørloth på banen, men oppgaven for nordmannen ble raskt mye vanskeligere da Palace ble redusert til ti mann.

Igjen kom alene Salah alene med keeper, og inngripenen til unggutten Aaron-Wan Bissaka var mest av alt klønete. Salah gikk i bakken, og dommer Oliver hadde intet annet valg enn å trekke opp det røde kortet.

Dermed var kampen i London langt på vei avgjort. Det påfølgende frisparket fra Salah var svakt.

På overtid satte Sadio Mané inn 2–0.

