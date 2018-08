Wickens til sykehus etter stygg indycarulykke

ntbsport

En talsmann for arrangøren sa at den uerfarne føreren var «våken og klar» da han ble fraktet til sykehus. Wickens' bil seilte gjennom lufta og traff veggen etter at han kolliderte med Ryan Hunter-Reay. Deretter snurret bilen flere ganger.

Også Hunter-Reays bil traff veggen, og han måtte få behandling av medisinsk personell.

Også Pietro Fittipaldi, James Hinchcliffe og Takuma Sato ble involvert i uhellet, men verst gikk det ut over Wickens, som ble innlagt på Lehigh Valley-sykehuset.

– Han er skadd, men forhåpentligvis ikke så ille. Han er iallfall i live, sa den franske stjerneføreren Sebastien Bourdais.

Banearbeidere brukte to timer på å reparere skader på banen før løpet kunne settes i gang igjen. Løpet er det 14. av 17 i indycarsesongen.

