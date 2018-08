Warholm fikk kongepokalen: – En stor ære

ntbsport

Den regjerende europa- og verdensmesteren på 400 meter hekk la inn en god søknad da han tok NM-gullet på favorittdistansen med den sterke tiden 49,01 fredag.

Lørdag tok han i tillegg gullet på 400 meter under ufyselige forhold som bidro sterkt til at tiden ikke ble bedre enn 47,32. Juryen falt likevel ned på at Warholm leverte den sterkeste søknaden om å få kongepokalen.

22-åringen var et eneste stort smil etter tildelingen.

– Hvert år er det diskusjoner rundt denne, og det er sånn det skal være. Samtidig føler jeg at jeg alltid kaster meg inn i kampen med et resultat som står til kongepokal, og det er det det handler om, sa Warholm til NTB.

– Jeg er egentlig glad i å dele, men denne er jeg veldig glad i å ha hjemme i hylla. Jeg er glad den endte opp i min hule hånd. En stor ære, sa han videre.

Nærmer seg Thorkildsen

Med fire kongepokaler på rad er han i ferd med å bli en av de store i norsk friidrett på nettopp det området. Andreas Thorkildsen står med seks, og det samme gjør Sverre Strandli.

– Jeg synes fire på rad er ganske så bra, selv om rekken skulle ta slutt neste år, smilte Warholm.

– Kongepokalen er et mål for deg før NM?

– Jeg tenker alltid først på løpet, og det må jeg gjøre for å prestere, men den ligger samtidig alltid litt i bakhodet og gnager. Jeg har alltid sagt at den er en perfekt gulrot for å skape ekstra trykk rundt utøverne og få ekstra kvalitet på prestasjonene i NM.

Eivind Henriksens vinnerkast i slegge på 74,27 var trolig også en god kongepokalsøknad i Byrkjelo. Det samme var sannsynligvis også Marcus Thomsens vinnerstøt i kule på 19,82.

Uvirkelig for Borge

På kvinnesiden kastet Sigrid Borge 60,70 da hun tok NM-gullet i spyd. Det holdt også til Osterøy-jentas aller første kongepokal.

– Dette føles helt uvirkelig. Det er nesten så jeg skjelver litt. Jeg kunne nesten ikke forestilt meg å klare dette, sa spydprofilen til NTB.

Borge deltok i sitt første senior-NM nettopp i Byrkjelo i 2011. Foran årets mesterskap hadde kun nettopp kongepokalen i siktet.

– Jeg hadde et mål om å være med i kampen om denne, fastslo hun.

Isabelle Pedersens vinnertid på 100 meter hekk (13,04) var trolig en utfordrer til Borges 60,70 i kongepokalkampen.

– Isabelle løp veldig bra, og det var mange andre jenter som også presterte, så jeg synes det er stort at de valgte meg, sa hun.

(©NTB)