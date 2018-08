Fischer berget Solbakkens lag på overtid

ntbsport

FCK hadde fire strake seirer i serien etter sjokktapet i serieåpningen, og det hadde ført laget til topps på tabellen. Rekken tok slutt søndag, men Solbakken kunne likevel glede seg over ett poeng, og senere søndag over at tetrivalene Brøndby og Midtjylland avga poeng.

Like fornøyd var ikke AGF-trener David Nielsen, som mente at laget ble snytt for straffespark da Tobias Sana ble felt i sluttminuttene.

– Jeg vet ikke hvor mange straffesituasjoner vi må ha før dommeren blåser. Det var kjempestraffe, men dommeren våget ikke å blåse. Han var redd for konsekvensene fra den andre leiren, tordnet den tidligere Strømsgodset-treneren.

FCK har hatt et tøft program med seriekamper og europaligakvalifisering, og Solbakken valgte å la fire spillere hvile. Blant annet lot han reservekeeper Stephan Andersen vokte målet.

Irritert

Det var AGF-keeper Aleksandar Jovanovic som skulle få mest å gjøre, og i det 8. minutt reddet han et straffespark fra Kenan Kodro. Solbakken refset Kodro for å ha tatt straffen.

– Det er meget enkelt. Viktor Fischer er vår straffeskytter, og han skulle skutt. Det var han som ble felt, men det var tidlig i kampen og han ble ikke tatt hardt, sa Solbakken.

– Det irriterer meg veldig at jeg ikke sa fra at jeg skulle skyte. Ståle har helt rett, sa Fischer.

FCK dominerte, men slet med å få ballen i mål bak Jovanovic.

AGF var hele tiden giftig på kontringer, og i det 37. minutt førte en av dem til ledermålet. Jens Stage var sist på ballen.

FCK presset også i 2. omgang, mens hjemmelaget la seg dypt og tettet igjen. Tiden var i ferd med å renne ut for Solbakkens lag da Fischer på overtid fluktet ballen i mål til 1-1.

Rivaler snublet

FC København gjester torsdag italienske Atalanta i europaligakvalifiseringens siste runde. Om det blir som serieleder avgjøres når serietoer AaB gjester Horsens mandag. FCK er ett poeng foran.

Brøndby og Midtjylland kunne gått forbi FCK søndag, men Brøndby tapte 0-1 hjemme mot Esbjerg, mens Gustav Wikheims Midtjylland mistet seieren på overtid i 1-1-kampen borte mot Sten Grytebusts OB.

Tidligere søndag vant Nordsjælland 2-0 over Vejle og Randers 3-0 over Hobro. Benjamin Stokke spilte en snau time for Randers, Yew Amankwah hele kampen for Hobro.

