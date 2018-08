Harsem skrevet ut av sykehus etter kollaps

ntbsport

Det bekrefter Norges Skiforbund i en pressemelding lørdag.

– Kathrine Harsem er skrevet ut fra St. Olavs hospital og reiser nå til sitt bosted i Meråker sammen med sine foreldre. Hun skal ta det rolig de nærmeste dagene og vil sammen med sin trener og lege legge en plan for tiden fremover, sier medisinsk ansvarlig i langrenn, Øystein Andersen.

Kathrine Harsem fikk kjempetrøbbel etter fredagens fellesstart på rulleski i Toppidrettsveka. Trolig skyldes det at hun ikke fikk i seg nok næring.

– Jeg kjenner at jeg har fått en «wake-up call» på at jeg ikke er en maskin, men et menneske. Nå skal jeg komme meg til hektene før noe annet, sier Harsem.

Først besvimte hun da målstreken var passert. Hun fikk raskt hjelp av sykepleier og gikk for en egen maskin, men kort tid etter besvimte hun igjen.

29-åringen ble fraktet på båre inn i en ambulanse der hun fikk kyndig hjelp. Halvannen time etter målgang ble Harsem hentet og fraktet bort av en luftambulanse.

