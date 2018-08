Dobbeltgull til Warholm

ntbsport

Lørdag fulgte 22-åringen opp fredagens overlegne NM-tittel på 400 meter hekk med en like klar seier på 400 meter «flatt».

Warholm stormet inn til tiden 47,32 og tok sitt femte strake NM-gull på distansen.

Under EM i Berlin ble Ulsteinvik-gutten nummer åtte på 400 meter. Da løp han på 44,91 i forsøket, kun fire hundredeler bak sin norske rekord. I finalen tok kreftene slutt ut i oppløpet.

Med lørdagens gull er årets NM over for Warholm. Allerede etter fredagens gull på langhekken signaliserte 22-åringen at en innholdsrik sesong begynner å kjennes på kroppen.

– Det begynner å koste. Jeg tor jeg skylder kroppen min å ta litt pause når det tikker mot september, sa norgesmesteren på langhekken.

Bergen neste

I tiden som kommer venter imidlertid nye stevner. Kommende onsdag er det elitestevne i Bergen. Deretter venter Diamond League-finalen i Zürich, før kontinentalcupstevnet i tsjekkiske Ostrava står på programmet.

Deretter kan sesongen være over.

Søndag kan for øvrig Warholm komme til å bli tildelt sin fjerde strake kongepokal i NM. 49,01 på 400 meter hekk fredag kan vippe kampen om den gjeve pokalen i 22-åringens favør.

Selv sa Warholm til NTB fredag at han ikke føler seg trygg på noen ny kongepokal.

– Det er vanskelig å si. For to år siden fikk jeg kongepokalen på 51,09, og i fjor var det nesten samme tid som nå. Dette var en grei søknad, men det er fortsatt mange som skal løpe som er flinke, sa Warholm.

