Popdronningen Madonna bygger fotballakademi

Planene skyldes inspirasjon fra adoptivsønnen David Banda, som har ambisjoner om å bli profesjonell fotballspiller og som er en del av ungdomsakademiet til den portugisiske klubben Benfica.

Madonna følger regelmessig opp 12-åringen Davids fotballiv i Portugal etter som hun bor i Lisboa. Hun poster ofte bilder og videoer fra kampene som David Banda er med på.

– Det er Davids idé at vi bør bygge et fotballakademi, sa Madonna etter et av sine nylige besøk i Malawi.

Madonna har adoptert fire av sine seks barn i Malawi, og David Banda er ett av dem.

Madonna driver et utstrakt veldedighetsarbeid i det afrikanske landet.

Popdronningen fylte 60 år torsdag og sier at myndighetene i Malawi umiddelbart tente på ideen om mer fotball til ungdommen og folket.

