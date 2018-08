Hegerbergs Lyon venter Avaldsnes i mesterligaen

ntbsport

Lyon med Ada Hegerberg i en nøkkelrolle blir en uhyre vanskelig oppgave for det norske laget. Avaldsnes starter med hjemmekamp 12. eller 13. september.

Det blir en sjelden mulighet til å se Hegerberg på norsk jord. Hun nekter å spille for landslaget og ga seg der etter EM-sluttspillet i fjor. Lyon møtte Avaldsnes i mesterligaen også for to sesonger siden. Da ble det 10-2 sammenlagt til det franske storlaget.

– Vi hadde en fin opplevelse i 2016, med mange tilskuere, og jeg er glad for å få en tur hjem til Norge. Avaldsnes er et av de profesjonelle norske lagene, og vi kommer til å møte et helt annet lag enn forrige gang. Vi må gå til kampen med full konsentrasjon, sier Hegerberg til sin klubbs nettsted.

– Det er en ganske god trekning. Vi kunne fått en vanskeligere reise, sier trener Reynald Pedros.

Lillestrøm møter russiske Zvezda og avslutter også med bortekamp, noe som var klart på forhånd. De seedede lagene får alle hjemmekamp til slutt i 16-delsfinalen. Returkampene spilles 26. og 27. september.

Drama

Trekningen forløp ikke uten dramatikk. UEFAs turneringssjef Anne Vonnez kollapset da kampene ble trukket. Hun klarte ikke ta seg av scenen på egen hånd og ble hjulpet bort av flere personer. Dermed måtte trekningen avbrytes en stund.

– Det går bra med henne, men mer vil de ikke si, skriver Linköping-trener Olof Unegård i en SMS til nyhetsbyrået TT. Han fulgte trekningen i Nyon.

Linköping, med norske Frida Maanum i troppen, møter Kharkiv i 16-delsfinalen. Forrige sesongs finalist Wolfsburg, med Caroline Graham Hansen og Kristine Minde, møter islandske Thór, mens Chelsea (Maren Mjelde og Maria Thorisdottir) møter Sarajevo. Rosengård (Lisa-Marie Utland) møter Rjazan og Paris Saint-Germain (Andrine Hegerberg) møter St. Pölten.

Trekningen

Slik ble trekningen: Avaldsnes – Lyon (Frankrike), LSK Kvinner – Zvezda (Russland), Ajax (Nederland) – Sparta Praha (Tsjekkia), Atlético Madrid (Spania) – Manchester City (England), Fiorentina (Italia) – Fortuna Hjørring (Danmark), Gintra (Litauen) – Slavia Praha (Tsjekkia), Honka (Finland) – Zürich (Sveits), Juventus (Italia) – Brøndby (Danmark), Kazygurt (Kasakhstan) – Barcelona (Spania), Kharkiv (Ukraina) – Linköping (Sverige), Rjazan (Russland) – Rosengård (Sverige), St. Pölten (Østerrike) – Paris Saint-Germain (Frankrike), Sarajevo (Bosnia-Hercegovina) – Chelsea (England), Somatio Barcelona (Kypros) – Glasgow City (Skottland), Spartak (Serbia) – Bayern München (Tyskland), Thór (Island) – Wolfsburg (Tyskland).

Kampene spilles 12./13. og 26./27. september.

