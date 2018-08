Forundret Lundby frykter hun er på etterskudd etter jubelsesongen

ntbsport

Lundby herjet i hoppbakken sist vinter, men var urovekkende langt bak i Courchevel for en uke siden. Hele 36,1 poeng skilte opp til Takanashi.

– Jeg ble litt forundret over gapet opp, selv om jeg ikke skal være i toppform nå på sommeren. For meg handler alt om å være i gullform til VM i februar.

Seefeld-VM blir Kolbukameratene-hopperens store mål til vinteren.

Bedre rustet

Sist sesong var det Lundby som smadret konkurrentene. Bøverbru-jenta vant med over 40 poeng under et verdenscuprenn i Zao.

– Jeg har vært hjemme og testet etter rennet i Courchevel. Fysisk har jeg satt spenstperser igjen denne uka. Sånn sett skal jeg være bedre rustet enn noen gang, men jeg må klare å få det ut i bakken først, sier Lundby.

Ingen hvilepute

I fjor ble hun bare nummer sju under sommerrennet i Courchevel.

– Sammenlignet med det, ble jeg en plass bedre i år. Uten at det skal være noen hvilepute, så husker jeg at det gikk helt OK på vinteren i fjor, selv om jeg ikke presterte helt maks på sommeren.

– Men jeg liker aldri å tape. Derfor er målet for helgen å klare to gode hopp i konkurranse, så jeg kanskje kan kjempe om seieren, sier Lundby.

Hun vant 9 av 15 verdenscuprenn sist sesong. Det sørget for OL-vinneren fra Pyeongchang vant verdenscupen suverent sammenlagt.

