Stjerneskuddet Håland sendte Molde videre i jakten på gruppespill i europaligaen

Det første møtet i Skottland endte 0–0. Etter en nokså jevn start på returkampen i Molde, tok vertene mer og mer grep.

Håland headet inn 1–0 for Molde ti minutter før pause. Da trengte Hibernian bare en utligning for å ta seg videre på bortemål.

Etter et flott angrep kunne Fredrik Aursnes doble til 2–0 etter 66 minutter. Hvem sto for målgivende pasning? Håland, selvsagt.

All tvil ble feid til side da Håland scoret sitt andre for kvelden åtte minutter før slutt.

– Det føles godt, 3–0 og avansement i europacupen. Jeg storkoser meg både på og utenfor banen. Det blir en tøff utfordring (i siste hinder), sa Håland til NTB.

– Er du med i de kampene?

– Jeg tror det, svarte Håland kort.

Talentet er koblet til en overgang til østerrikske Red Bull Salzburg.

Slitekamp

Molde tok seg videre til siste runde i kvalifiseringen til europaligaen med 3–0 sammenlagt.

– En slitekamp. Vi møtte et veldig direkte og hardtarbeidende lag. Vi har ofte hatt trøbbel med britiske lag. De ga oss ikke ett sekund pause, sa Molde-manager Ole Gunnar Solskjær på pressekonferansen etter matchen.

– Jeg regnet med at det var han dere ville snakke om. To goalgetterscoringer og en målgivende. Han hadde en kjempekamp. Jeg regner med at han får overskriftene, men dagens beste (spiller) og den beste prestasjonen han noensinne har hatt, det var Vegard Forren. Det tror jeg vi alle er enige om. Han var outstanding, svarte Solskjær på spørsmål om Hålands storspill.

0–4 ble drama

Nå venter playoff mot Zenit St. Petersburg. Russerne var i skikkelig trøbbel etter å ha tapt 0–4 i første kamp mot hviterussiske Dynamo Minsk, men tvang fram ekstraganger etter 4-0-seier i torsdagens retur.

Det attpåtil med ti mann på banen de siste 18 minuttene av ordinær tid. Likevel klarte Zenit å score to mål og sikre forlengning.

Seidu Yahaya reduserte til 4–1 etter 99 minutter. Da var Minsk videre på bortemål, men så raknet det helt for gjestene. Fire raske mål sørget for at Zenit vant returen 8–1 og avanserte med 8–5 sammenlagt.

FCK videre

Ståle Solbakkens FCK tok seg tidligere torsdag til playoff etter 2-1-seier mot CSKA Sofia. Danskene avanserte med 4–2 sammenlagt.

Solbakkens lag har vunnet åtte strake kamper. Sist sesong kom FCK til 16-delsfinale.

