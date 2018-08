Mol/Sørum stormer videre i sanden

ntbsport

De tapte første sett, men krummet nakken og slo latviske Martins Plavins/Edgars Tocs 2-1 (18-21, 21-19, 15-12) i den første kampen.

Senere torsdag ble spanske Pablo Herrera/Adrian Gavira knust 2-0 (21-14, 21-15).

De norske sandgutta er helt ustoppelige for tiden. De to seirene sørget for at Mol/Sørum nå står med hele 22 strake seirer.

Siste gruppekamp er mot Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen fra Nederland fredag.

Den siste måneden har Mol og Sørum satt norsk sandvolleyball på hodet. De står med tre strake turneringsseirer, deriblant EM, før verdensseriefinalen i Hamburg.

Resultatene har sendt nordmennene til topps på verdensrankingen.

Vinneren av turneringen i Tyskland får cirka 1,3 millioner kroner.

Kvartfinalene spilles fredag, mens semifinalene og finalen går dagen etter.

