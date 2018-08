Ishockey: Vålerenga reddes av rike onkler

ntbsport

Egil Stenshagen, Harald Moræus-Hanssen og Jarle Norman-Hansen går inn som aksjonærer i Vålerenga Ishockey, opplyser klubben i en pressemelding.

Hvor mye penger som spyttes inn, eller hvor stor aksjepost de tre får, er ikke kjent. Pengene er uansett sårt tiltrengt da eliteserien i ishockey kun er tre uker unna.

Vålerenga spilte sist sesong sine hjemmekamper i Furuset Forum, i påvente av at Nye Jordal Amfi skal stå ferdig.

Der må de fortsette å spille en stund til. Entreprenøren har varslet at de trenger ytterligere tid til å ferdigstille hallen, og det er ikke usannsynlig at Vålerenga ikke kan flytte inn i ny storstue før 2020.

– Utsettelsene av nye Jordal Amfi har dessverre medført at Vålerengas økonomi har blitt sterkt skadelidende som følge av reduserte inntekter og økte kostnader. Uklarheten rundt når den nye hallen blir ferdigstilt har også medført stor usikkerhet rundt vårt fremtidige finansieringsbehov, sier styreleder Thomas J. Fjell i en pressemelding.

Han sier klubben er glad for at den økonomiske byrden det er å drifte en hockeyklubb i Norge kan deles på flere aksjonærer.

– Vi ønsker å støtte klubben i deres visjon og gjennom dette gi noe tilbake til samfunnet. Verdiene Vålerenga Ishockey står for er noe vi og mange med oss kan identifisere seg med, og vi gleder oss derfor til å gi et lite bidrag til at Vålerenga skal lykkes med å realisere sitt samfunnsprosjekt, sier Egil Stenshagen på vegne av de nye aksjonærene.

– Det er fint å få inn solide eiere, med deres kunnskap. Men vi blir ingen rik klubb som kan gjøre hva vi vil, sier klubbens daglige leder Morten Sandø til VG.

– Vi får ikke eventyrlig god råd. Vi må fortsatt jobbe hardt for å få endene til å møtes. Men dette gir oss, våre sponsorer og alle som har med oss å gjøre, en trygghet, sier Sandø.

