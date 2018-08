FIFA-rankingen: Norge på stedet hvil, Tyskland stuper 14 plasser etter fiasko-VM

ntbsport

Det internasjonale fotballforbundet publiserte torsdag en ny FIFA-ranking for første gang etter sommerens VM. Norge har ikke spilt kamper siden forrige liste kom i juni.

Ikke overraskende tok verdensmester Frankrike et jafs oppover lista og inntok førsteplassen. Utregningen er gjort med en ny modell.

Franskmennenes byks var på seks plasser. Bronsevinner Belgia klatret opp fra 3.- til 2.-plassen og tok seg forbi Brasil.

Kroatia, som tok VM-sølv, er nummer fire etter et kjempesprang på 16 plasser.

Hareides lag i topp ti

Det var ventet et Tyskland-fall etter et elendig VM. Tyskerne har i lang tid toppet FIFA-rankingen, men befinner seg i dag helt nede på 15.-plass. Joachim Löws menn røk sensasjonelt ut av gruppespillet under mesterskapet i Russland.

Åge Hareide kan glede seg over at Danmark er inne blant de ti best rangerte i verden. Danskene, som ligger på en delt 9.-plass med Spania, gjorde et godt VM og tok seg til åttedelsfinale, der det ble tap for Kroatia etter straffesparkkonkurranse.

Da FIFA meldte om den nye utregningsmetoden, het det at rankingen skulle bli mer rettferdig. Det nye systemet baserer seg på Elo-systemet som i sin tid ble utarbeidet for rangering av sjakkspillere. Det innebærer at et lags totale poengsum øker eller minsker etter hver enkelt kamp, avhengig av kampens utfall, viktighet og motstanderens styrke.

Forsinket

FIFA kaller sin nye metode SUM-systemet, og det er utviklet spesielt for bruk til landslagsrankingen. Det skal erstatte det gamle systemet med gjennomsnittssum per år. Det hadde flere svakheter, blant annet mulighet for manipulasjon.

FIFA erklærte stolt at det nye systemet skulle tas i bruk første gang til rankingen som skulle offentliggjøres 19. juli, fire dager etter VM-finalen. Denne rankingen kom aldri, så torsdagens liste er den første der det nye utregningssystemet er tatt i bruk.

Dette er topp ti (forrige plassering i parentes):

1) Frankrike 1726 (7), 2) Belgia 1723 (3), 3) Brasil 1657 (2), 4) Kroatia 1643 (20), 5) Uruguay 1627 (14), 6) England 1615 (12), 7) Portugal 1599 (4), 8) Sveits 1597 (6), 9) Danmark 1580 (12) og Spania 1580 (10).

(©NTB)