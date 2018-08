Lagkameraten overrasket da Stefan Johansen ble benket

ntbsport

Vardøværingen fikk oppfylt den store guttedrømmen i mai, da hans Fulham vant omspillet og rykket opp i Premier League. Den store debuten skulle finne sted på Craven Cottage i byderbyet mot Crystal Palace.

Debuten som skulle skje klokken 15 lokal tid, skjedde i stedet nærmere kvart på fem. Og det som skulle bli drømmestarten, endte i stedet med 0-2-smell etter scoringer av Jeffrey Schlupp og Wilfried Zaha. Først etter at kampen var punktert, entret Norges landslagskaptein banen for Jean Michael Seri.

At 27-åringen fra Elfenbenskysten gikk inn på laget etter å ha blitt hentet fra Nice i sommer, kom overraskende på noen. I hvert fall svarte Ryan Sessegnon ja på direkte spørsmål fra NTB, om han syns det var pussig at ikke Johansen startet.

– Ja, egentlig. Jeg mener alle burde kjempe om plassene på dette laget. Ingen skal bare få en plass som det her, sier Sessegnon til NTB.

Hentet fem spillere på siste dag

– Selvfølgelig skal man bygge på laget som fikk oss opp, men personlig føler jeg at spillerne som har kommet, gjør laget sterkere. Nye signeringer er bra. Det vil ta litt tid, men vi forventer at de vil tilføre laget noe, sier han.

Fulham storhandlet på siste dag av overgangsvinduet. Sergio Rico, Timothy Fosu-Mensah, André-Frank Zambo Anguissa, Luciano Vietto og Joe Bryan ble alle hentet i sluttimene. I tillegg startet André Schürrle, Calum Chambers og Maxime Le Marchand, som alle ble hentet inn i løpet av de siste dagene.

Fulham-kapteinen trodde han spilte FM

Kaptein Tom Cairney trodde nesten han var med i et dataspill da han fikk høre om signeringene.

– Jeg var hjemme og tenkte at dette er litt som «Football Manager». Det var så mange overganger, det var helt utrolig, flirer Cairney overfor NTB.

– Jeg tror alle var overrasket over at det kom så mange inn. Slik jeg kjenner eierne, følte jeg alltid de kom til å backe oss etter at vi rykket opp, fortsetter Fulham-kapteinen.

Han ble – i motsetning til Sessegnon – ikke overrasket over at Johansen ble benket.

Verdensmesteren spår en god Johansen-sesong

– Jeg regnet med at de kom til å gå rett inn på laget. Når man bruker så mye penger, er det ikke foruten grunn. De skulle spille fra start. Seri ble henter for mye penger og han har vært briljant i oppkjøringen. Stefan Johansen er selvfølgelig en kvalitetsspiller som vil ha mye å si for oss denne sesongen. Jeg tror han vil starte om en uke, sier Cairney.

En av dem som kom rett inn på Fulham-laget etter å ha blitt hentet den siste uken, var altså Schürrle. Den tyske verdensmesteren leverte en strålende kamp uten at hans oppspill ble utnyttet til det fulle. Han spår en god sesong på midtbanen – sammen med nordmannen.

– Han er en bra mann, god spiller og med en fantastisk venstrefot. Han kan spille gode kamper. Det kommer til å bli en del kamper og Stefan kan starte sammen med resten. Jeg tror han vil få sjansene, sier Schürrle til NTB.

– Gjorde at vi spilte mer

– Jeg har ikke vært her så lenge og det er ikke så lett. Min posisjon jeg spilte (høyreving) er ikke den beste for meg, å komme inn og spille med en gang. Laget ser bra ut, men vi må lære av hverandre, det er en god del nye spillere, sier han.

Sessegnon syns for øvrig Johansen gjorde en god figur da han entret banen ti minutter før slutt.

– Alle vet hva Stefan kan gjøre for laget vårt. Han kom inn, fikk i gang noen pasninger, laget noen én mot én-situasjoner og gjorde at vi spilte mer, sier han.

Johansen selv kom aldri gjennom intervjusonen etter kampslutt.

(©NTB)