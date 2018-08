Koepka vant foran Woods i toppform

ntbsport

PGA-turneringen var nummer 100 i historien. 28-åringen Koepka har fra før av vunnet US open to ganger og tok sin tredje majortittel ved å avslutte søndagens runde med fire under par og 66 slag. Han endte dermed med totalt 16 under par og 264 slag, bare to slag bedre enn landsmannen Woods som kom på andreplass i turneringen etter fabelaktig sisterunde.

– Å gjøre dette er virkelig utrolig, sa Koepka om seieren sin etterpå.

Woods gjorde nemlig avslutningen på turneringen ulidelig spennende ved å vise storform på linje med det han utviste da han i sin tid ble PGA-mester 14 ganger. Koepka beholdt på sin side roen under det intense presset som oppsto da Woods nærmet seg.

– Jeg hørte alle brølene da Tiger gjorde sitt løp. Det var gøy. Det gjorde det underholdende, forsikret Koepka.

Woods har ikke vunnet en majorturnering siden US Open i 2008. 42-åringen slo seg gjennom banen og sto til slutt med episke 64 slag på sisterunden, med en 20-fots birdieputt på 18. hull. Avslutningen medførte at han kunne forlate banen til enorm jubel fra fansen.

– De har vært så positive hele uka. Jeg kan ikke takke dem nok for det de sa der ute og hva det betydde for meg å komme tilbake og forsøke å vinne en stor turnering igjen, sa Woods søndag.

Australske Scott taklet ikke presset like bra. Han lå lenge an til å ta andreplassen i turneringen foran Woods, men en bogey på 18. hull sendte ham ned på tredjeplassen, ett slag bak Woods og tre bak Koepka totalt.

