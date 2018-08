Benteke ønsker å se Sørloth på benken

ntbsport

– Jeg har ingenting imot Alexander Sørloth, men det er min jobb å score mål. Det må jeg gjøre for å være førstevalget på spissplassen.

Det sier Christian Benteke til NTB etter at Crystal Palace slo Fulham 2-0 på Craven Cottage.

Landslagsspissen måtte gå av banen uten nettkjenning. Han ble byttet ut til fordel for Alexander Sørloth. Nordmannen sa i et intervju med NTB nylig at han ikke følte seg i fryseboksen, men er heller klar over hvor stor konkurransen er.

Det bekrefter også Benteke - som tilsynelatende synes å være Hodgsons mann å gå til.

– Vi har utrolig mange gode spillere som ønsker å spille. Jeg vil spille, Alexander vil spille og de andre vil spille. Vi kan ikke gjøre annet enn å kjempe for plassen og det skal jeg gjøre for å være førstevalget, forteller belgieren.

Og legger til:

– Alexander er en strålende spiller og vi kan godt spille sammen, men det må du nesten ta opp med sjefen (Roy Hodgson).

Innbytterrolle

Sørloth innrømmer overfor NTB at han kommer til å ha en innbytterrolle nå i sesongstarten. Da er det viktigste for han å være en «superinnbytter».

– Jeg må bare ta vare på sjansene når jeg får de. Hadde jeg hatt litt marginer med meg, så kunne jeg også fått et mål mot Fulham, sier Sørloth.

På tampen av overgangsvinduet hentet Crystal Palace inn Jordan Ayew - en direkte konkurrent for den høyreiste trønderen.

– Jeg blir som regel bedre av konkurranse. Jeg må som sagt bare jobbe steinhardt fremover, fortsetter trønderen.

Målkåt trønder

Sørloth ble hentet til Crystal Palace for å score mål. I fjor havnet London-klubben på en 11. plass etter en krisestart på sesongen hvor de tapte de sju første kampene. Denne sesongens åpning med en sterk borteseier gir nordmannen håp om en topp ti plassering.

– Vi har en meget bra tropp nå så jeg tror virkelig en topp ti plassering er innen rekkevidde, forteller 22-åringen til NTB.

Spissen ble hentet til Crystal Palace på «Deadline Day» i januar-vinduet og fikk draktnummer ni etter at han hadde en imponerende sesong i danske Midtjylland.

– Jeg vet hvor målet står. Jeg scoret en del mål i Danmark og ønsker virkelig å få det til også i Premier League. Jeg må bare vise dem hva jeg kan.

Har tro på landslaget

Og det er ikke lenge til Sørloth får vise hva han er god for. De neste tre rundene skal Crystal Palace møte Liverpool hjemme, Watford borte og Southampton hjemme, før det braker løs med Nations League med landslaget.

– Jeg gleder meg til Nations League. Jeg håper å få bidra og jeg tror vi kan gjøre det godt der. Vi har en overkommelig gruppe og landslaget har vist gode takter. Ting ser lovende ut, avslutter Sørloth.

