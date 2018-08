Barcelona snudde kampen og vant spansk supercup

ntbsport

Sevilla kastet bort både ledelse og mulighet til utligning og ekstratid i cupfinalen.

Etter at franske Dembele dundret ballen i nettet, rett under tverrliggeren i 78. minutt, var det noen dramatiske minutter med flere sjanser til begge lag. Den klart største kom rett før full tid, da Barcelonas målvakt Marc-André ter Stegen pådro seg straffe ved å felle Aleix Vidal. Sistnevnte kom til Sevilla fra nettopp Barcelona for bare tre dager siden.

Aleix må ikke forveksles med en annen Vidal, midtbanespiller Arturo, nyinnkjøpt fra Bayern München, som for øvrig debuterte for Barcelona som innbytter i kampen.

Wissam Ben Yedder tok straffen og hadde en gyllen sjansen til å utligne og sikre Sevilla ekstratid, men sendte imidlertid ballen i armene på Ter Stegen. Barcelona vant 2–1 og kunne notere seg sin 13. supercup, den sjette på de siste ni sesongene.

Historisk I

Det var Pablo Sarabia som ga Sevilla ledelsen i kampen, på en kontring etter ni minutters spill. Dommer Carlos Cerro del Grande skrev historie da han for første gang i spansk fotball tok i bruk videodømming (VAR) og så gjennom 1-0-scoringen for å forsikre seg om at Sarabia ikke var offside.

Stillingen holdt nesten ut omgangen. Tre minutter før pause satte Lionel Messi et frispark i stolpen. Gerard Piqué, som lørdag kunngjorde at han trekker seg fra det spanske landslaget, var først på returen etter at den var borti Sevilla-målvakten, og plasserte den i mål for Barcelona – 1–1.

Lover godt

Finalen fungerer som en liten teppehever før sesongstart, og Barcelona-trener Ernesto Valverde håper Dembeles nettsuser som sikrets 2-1-seier er en pekepinn på hva de har i vente fra 21-åringen framover. Da franskmannen kom fra Borussia Dortmund i august i fjor var han tidenes dyreste spiller i Barcelona, med en prislapp på 105 millioner euro. Han slet imidlertid med å erstatte Neymar, slik hensikten var.

– Vi har hatt store forventninger til Dembele. Han har en utrolig evne til å bryte ned forsvar med farten sin. Han er en svært ung spiller, og vi håper at han litt etter litt vil gjøre framskritt, sier Valverde nå.

Historisk II og III

Med søndagens seier vant lagkaptein Lionel Messi sin 33. tittel med Barcelona og er nå den mest suksessrike spilleren i klubbens historie. Andrés Iniesta sto oppført med 32 titler for Barcelona da han forlot klubben og tok med seg fotballskoene til Japan i år.

Supercupfinalen spilles mellom vinneren av den spanske serien forrige sesong og vinneren av Copa del Rey. Barcelona vant begge deler i år, og derfor stilte Sevilla som motstander i supercupfinalen. Da Sevilla spilte mot Barcelona i den spanske cupfinalen tidligere i år, tapte de 5–0.

Supercupfinalen blir vanligvis spilt over to kamper, men i år ble den for første gang spilt med kun én kamp, på nøytral grunn i Marokko, uten returoppgjør.

