Wikheim scoret mot Nilsens Horsens

Horsens skaffet seg en tilnærmet umulig oppgave da Mads Juel Andersen fikk sitt andre gule kort i forkant av et straffespark etter 36 minutter. Jakob Paulsen sendte straffesparket i mål.

Gustav Wikheim startet kampen på Midtjylland-benken, men kom inn etter pause. Nordmannen satte sitt preg på oppgjøret da han umiddelbart økte ledelsen til 2-0.

25-åringens andre scoring for Midtjylland i serien denne sesongen kom to serierunder etter at han scoret sitt første og ble kåret til banens beste mot Esbjerg. Han har også hatt nettsus i mesterligakvalifiseringen.

Innbytter Mayron George fastsatte sluttresultatet til 3-0.

Sivert Heltne Nilsen debuterte for Horsens forrige serierunde, og han fikk fornyet tillit som midtbaneanker mot Wikheim og co. Den tidligere Brann-spilleren fikk et gult kort i løpet av kampen.

Tapet betyr at Nilsen fortsatte må vente på sin første trepoenger i ny klubb.

Midtjylland har startet sesongen bra og har ti poeng etter fem serierunder. Horsens blir stående med fem poeng.

