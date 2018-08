Over 10.000 på tribunen da FFK vant

ntbsport

Det er over 3000 flere enn FFKs tidligere rekordnotering (2002) i andredivisjon.

Fredrikstad ansatte Per-Mathias Høgmo i vinter, og søndag fikk han nok et bevis på at fotballinteressen i byen lever for fullt. Den tidligere landslagssjefen drar assosiasjoner til oppgjørene han opplevde som Djurgården-trener.

– Stemningen før kampen minnet meg om Stockholm-derbyene. Et vanvittig trykk på tribunen. Dette er unikt i norsk målestokk, sier Høgmo til NTB.

Nå håper Høgmo at FFK kan ta steget tilbake i toppsjiktet i norsk fotball.

– Det var først og fremst viktig å vinne dagens kamp. Det er en tett og jevn liga. Jeg mener at de fleste lagene i 1.-divisjon og de beste lagene i 2.-divisjon holder et nokså likt nivå. Men vi er på skuddhold, avslutter han.

– Fotballbyen Fredrikstad lever

I de tre øverste divisjonene i norsk fotball søndag, var det kun Rosenborg som kunne skilte med flere tilskuere (14.046).

– Den samlende effekten var enorm for oss. Vi ønsket å vise hva FFK betyr for Fredrikstad. Mange fikk skikkelig følelsen av gamle dager og det tror jeg folk i byen har savnet. I dag viser vi at fotballbyen Fredrikstad lever, forteller daglig leder Joachim Heier til NTB etter kampslutt.

– Hvor hårete var målet om 10.000 tilskuere da dere planla dette?

– Det var strengt tatt et innfall mer enn mye planlegging. Vi trodde nok egentlig ikke på 10.000, men det ble et vanvittig trykk de siste to dagene. Vi selger 3000 billetter på 48 timer - det er enorme tall og helt unikt.

FFK scoret tidlig 1-0 og la på to til i sluttminuttene av andreomgangen. Joona Veteli, Rocky Lekaj og Andreas Aalbu var målscorerne.

