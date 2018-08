Manchester City med full kontroll mot Arsenal

ntbsport

Regjerende seriemester Manchester City fortsetter å imponere, mens Arsenal på langt nær er friskmeldt etter den skuffende fjorårssesongen. Mot City ble det klart at 82 dager som sjef for Arsenal ikke har vært nok for Unai Emery til å luke bort alle feilene som var så tydelige forrige sesong.

I serieåpningen søndag fikk Manchester City styre det meste av spillet, og Raheem Sterling plaget Arsenal-forsvaret i første omgang. Sterling så livsfarlig ut hver gang Manchester City var i angrep. Og det var ofte den første omgangen.

Og det var nettopp Sterling som sendte bortelaget i føringen etter 14 minutters spill. 23-åringen fikk ballen på kanten av sekstenmeteren. Arsenal-forsvaret lot han gå innover i banen mens stilte inn siktet, og da det var ferdig innstilt fyrte han av gårde et knallhardt skudd som føk inn bak Petr Cech i Arsenal-målet.

Da lagene gikk til pause kunne bortelaget fort ha ledet med mer.

Opp i krysset

Kampen fortsatte i samme spor etter pause og etter 54 minutters spill satte Emery inn Alexandre Lacazette. Guardiola svarte med å sette inn Kevin de Bruyne.

Arsenal kom bedre med i kampen, men det var Manchester City som var farligst. Etter 64 minutter bommet Matteo Guendouzi på ballen som bakerste mann og plutselig var Sergio Agüero helt alene med keeper. Argentineren skjøt, Cech reddet, og Arsenal fikk avverget.

Minuttet senere lå ball nummer to i nettet for City. Fra dødlinjen spilte Benjamin Mendy ballen 45 grader ut. Der kom Bernardo Silva og plasserte ballen opp i krysset.

Full kontroll

Manchester City hadde full kontroll på de tre poengene til siste slutt. Guardiolas mannskap hadde ikke større problemer med å stanse hjemmelagets forsøk på redusering, selv om Arsenal fikk to mål annullert for offside.

Til slutt rant tiden ut for Emerys menn, og da dommer Michael Oliver blåste av kampen sto Arsenal igjen som det eneste storlaget uten poeng etter første runde. Både Manchester United, Chelsea, Tottenham og Liverpool hadde alle tatt tre poeng i sine åpningskamper.

På Arsenals hjemmebane slo Manchester City følge.

Mye å jobbe med

Arsenals nye hovedtrener har utvilsomt mye å jobbe med, selv om han stilte med et skadeskutt forsvar mot Manchester City. Det ble ikke bedre da Nacho Monreals erstatter på venstreback, Ainsley Maitland-Niles, hinket ut med skade etter halvtimen. Inn kom nykommer Stephan Lichtsteiner fra Juventus.

City-manager Pep Guardiola på sin side fortsetter på vinnersporet og har få bekymringer før neste runde.

Arsenals vanskelige kampprogram fortsetter borte mot Chelsea neste runde, mens Manchester City tar imot Huddersfield.

