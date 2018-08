Zucca scoret fire i Ullevaal-fest

ntbsport

Nærmere 20.000 publikummere tok turen til Norges nasjonalarena for å få med seg lørdagens ishockeyfest. Til øredøvende jubel gjorde Zuccarello kampens to første mål.

1-0 kom etter drøyt ni minutter da Zucca ble spilt gjennom av Filip Forsberg. Alene med New York Rangers-kamerat Lundqvist gjorde han ingen feil. Det gjorde han heller ikke noen minutter senere og doblet ledelsen.

Lundqvist showet litt da han så Zuccarello nok en gang var på vei alene gjennom. Den svenske målvaktslegenden løftet målet ut av stilling, og det ga Zucca muligheten på straffeslag. Den tok han ikke vare på.

I de to siste periodene rant målene inn, og til slutt var det Team Henke som var farligst. Spesielt Artem Anisimov var tøff å stoppe for Zuccas lag. Russeren gjorde fire mål.

Det antallet kom også Zuccarello opp i, men nordmannen ble ved flere anledninger stoppet av Lundqvist.

Blant målscorerne for Team Henke var evigunge Zdeno Chára (41).

Før siste periode ledet Zuccas lag 5-3, men det røynet på de siste 20 minuttene. Da gikk Lundqvists utvalgte fra 3-6 til å vinne 10-7.

Større ramme

Veldedighetskamper er ikke et nytt initiativ fra Zuccarello. De fire siste årene har han hver sommer tatt med seg stjernespillere til Stavanger, men i år slo han seg sammen med Lundqvist for å satse hardere.

Med seg til Ullevaal hadde NY Rangers-duoen med seg både nåværende og tidligere lagkamerater og en rekke andre NHL-stjerner. Det ga showkampen en helt annen ramme enn tidligere.

– Jeg håper det blir et familiearrangement hvor Oslo kan vise seg fra sin beste side. Jeg synes det er veldig kult at det kommer masse store stjerner fra rundt omkring i verden, og at de bidrar til veldedighet, sa Zuccarello til NTB tidligere i sommer.

Inntektene fra «Summer Classic» går til Right To Play, Zuccarellostiftelsen og Henrik Lundqvist Foundation. Alle tre hjelper vanskeligstilte barn.

Usikkert

Zuccarellos framtid i New York Rangers er ikke 100 prosent avklart. Mest sannsynlig er han fortsatt i klubben når sesongen starter i oktober, men han har kun ett år igjen av kontrakten han skrev i 2015.

Det betyr at 30-åringen står fritt til å forhandle med andre NHL-lag neste sommer. Rangers kan også finne på å bytte ham bort mot en annen spiller i retur hvis klubbledelsen ønsker det.

Zuccarello og Lundqvist starter oppkjøringen til den nye NHL-sesongen 17. september borte mot New Jersey Devils. Rangers skal spille ytterligere fem treningskamper før alvoret starter hjemme mot Nashville Predators i Madison Square Garden 4. oktober.

Før lørdagens hovedattraksjon ble det spilt en kjendislandskamp mellom Norge og Sverige. Der rykket det norske laget kjapt opp i 2-0, men kunne ikke stoppe svenskene fra å vinne 10-5.

Rappartisten Erik Mortvedt ble norsk toppscorer med sitt hattrick, mens tidligere tennisspiller Jonas Björkman var Sveriges bestemann med fire scoringer.

Etter kjendiskampen inntok Madcon scenen og underholdt publikum med et såkalt «half time show» i god amerikansk Super Bowl-stil.

