Sørloth etter seier mot Johansens Fulham: – Viktig med tre poeng

– Det viktigste var tre poeng, og det klarte vi, sa Crystal Palace-spiller Alexander Sørloth til NTB etter 2-0 seieren mot Stefan Johansens Fulham lørdag.

– I fjor tapte vi de første sju kampene, så det er godt å starte sesongen på riktig vis, sier fortsatte han.

Verken hjemmelagets Johansen eller Alexander Sørloth var å finne på banen før kampens ti siste minutter, på stillingen 2-0 til Crystal Palace.

– Sånn som kampbildet ble, så gjorde vi en såpass god figur at det var greit at de andre fikk spille. Selvfølgelig vil jeg alltid spille mer, men det gikk fint de ti minuttene jeg fikk, sier Sørloth og legger til at med litt marginer på sin side kunne han scoret ett de minuttene han fikk.

Nyopprykkede Fulham var nærmest scoring det første kvarteret på Craven Cottage, men André Schürrle og Aleksandar Mitrovićs forsøk gikk enten utenfor eller ble reddet av Wayne Hennessey i gjestenes mål.

– Vi startet bra den første halvtimen, skapte noen gode sjanser som vi kanskje burde scoret på, sa Schürrle til NTB etter kampen.

Straffe?

Mitrovićs var god i Fulham-angrepet, men det var i andre enden av banen det første målet skulle komme. Fem minutter før pause sendte Jeff Schlupp bortelaget i føringen fra skrått hold etter at Patrick van Aanholt hadde spilt han fri på venstresiden inne i boksen.

Fulham fortsatte å presse gjestene etter hvilen, og halvtimen før slutt mente hjemmelaget seg snytt for straffe. Det så ut som Mamadou Sakho tok mann og ikke ball i en duell med André Schürrle i egen sekstenmeter, men dommer Mike Dean vinket spillet videre. Da var pipekonserten fra tribunen høy.

Schürrle mener derimot at det ikke var gitt at dommeren skulle blåse straffe.

– Han er nær meg, og noen ganger er det nok til å blåse straffe. Jeg kommer i høy fart og forsøker å komme rundt, og da treffer han meg. Jeg mener han ikke traff meg nok til å blåse straffe, så det er egentlig greit, sier Schürrle.

Da Fulham jaget scoring utnyttet Crystal Palace muligheten til å kontre. Aaron-Wan Bissaka sendte Wilfried Zaha fri. Zaha rundet nesten Fabricio i Fulham-målet før han rolig la ballen under spanjolen og i mål.

– Da var kampen over, sa Schürrle til NTB.

To nordmenn

Med ti minutter igjen å spille, gjorde nordmennene gjorde seg klar til å komme inn. Minutter senere var to nordmenn på banen i en Premier League-kamp, for første gang siden 2017 da Joshua King og Bournemouth spilte mot Hull med Diomande. Men verken Johansen eller Sørloth utgjorde noen forskjell de siste minuttene.

Da Dean blåste av kampen var det Sørloth som vant den norske duellen og kan ta med seg alle poengene på bussen hjem.

Crystal Palace tar imot Liverpool neste runde, mens Fulham møter Tottenham borte.

Pereyra-dobbel

På Vicarage Road ble Roberto Pereyra den store helten da Watford vant 2–0 hjemme mot Brighton.

Ti minutter før pause fikk den tidligere Juventus-spilleren stå helt fri inne i sekstenmeteren. På hel volley banket han ballen knallhardt i mål. Mathew Ryan fikk hendene på ballen, men ikke nok til å stoppe skuddet fra å havne i nettet.

Ti minutter etter hvilen satt den igjen for argentineren da han førte ballen inn mot femmeteren og banket den i mål bak Ryan.

Watford møter Burnley borte neste kamp, mens Brighton tar imot Manchester United.

