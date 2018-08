ntbsport

Konkurranse skulle ha startet 9.05, men er flyttet til 10.55. Det er uklart om lukten skyldes en gasslekkasje rundt den en kilometer lange løypa.

Brannvesenet har nå meddelt via Twitter at alt er under kontroll.

Utsettelsen gjør at menn og kvinner kommer til å konkurrere samtidig i samme løype lørdag.

