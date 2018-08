Dobbel spansk i kappgang

ntbsport

Martin gikk i mål på 1.20,42 og sørget for Spanias fjerde tittel på fem år. Diego Garcia Carrera sørget for spansk dobbel da han passerte mållinjen seks sekunder etter sin landsmann.

Perez tok Spanias første gull på øvelsen på kvinnesiden etter å ha gått i mål på 1.26,36, noe som var ny mesterskapsrekord.

Tsjekkiske Anezka Drahatova tok sølv (27 sekunder bak). Bronsen gikk til Antonella Palmisano, 54 sekunder etter vinneren.

Øvelsene gikk samtidig og ikke hver for seg som planlagt. Dette etter at det luktet gass i Berlin sentrum. Undersøkelsene etter gasslukten førte til at kvinnenes start ble utsatt.

