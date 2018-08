Warholm endte sist på 400 meter

ntbsport

Torsdag løp Ulsteinvik-gutten inn til gull på favorittdistansen 400 meter hekk. Dagen derpå ble det en brutal finale på 400 meter.

Britiske Matthew Hudson-Smith var i egen klasse og tok EM-gullet med tiden 44,78. De belgiske brødrene Kevin og Jonathan Borleé fulgte nærmest og tok henholdsvis sølv og bronse,

Karsten Warholm på åttendeplass ble klokket inn til 46,68. Det er langt unna hans normale nivå.

– Det var steintungt. Jeg gikk ut for å ta gull og skulle se hvor det kunne ta meg. Men med 100 meter igjen kjente jeg at denne mannen er tom for krefter. Det var syre opp til ørene og det var ingen tvil om at gårsdagen kostet, sa Warholm til NTB.

Ulsteinvik-gutten hang ikke nevneverdig med hodet. Han var krystallklar på at gulløpet torsdag var en av karrierens største opplevelser.

– Jeg fikk det jeg kom for. Alt annet var egentlig bonus. Jeg gjorde det jeg kunne for å nullstille, men var rett og slett litt mett i dag, sa han.

Offensiv dobling

22-åringen og trener Leif Olav Alnes har karakterisert beslutningen om å satse mot både 400 meter hekk og 400 meter i EM som dristig og risikabel. Fire løp på like mange dager kunne bli for krevende.

Warholm gikk offensivt ut fredag, men allerede i den siste svingen viste han tegn til at kreftene begynte å ebbe ut. Oppløpet ble blytungt.

22-åringen hadde ingen problemer med å sikre seg finalebillett på 400 meter onsdag. Warholm var best i sitt semifinaleheat uten å måtte tømme seg for krefter.

Fredag måtte han helt i kjelleren i finalen. Medalje ble det ikke.

(©NTB)