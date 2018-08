Sensasjonsgull på 1500 meter til Jakob Ingebrigtsen

ntbsport

Ingebrigtsen-brødrene spilte ikke uventet sentrale roller på 1500-meteren på Olympiastadion i Berlin. Henrik og Filip måtte strekke våpen i medaljekampen på oppløpet, mens lillebror gjorde mye av løpet selv og tok gullet.

Dermed har alle de tre Ingebrigtsen-brødrene tatt EM-gull på yndlingsdistansen 1500 meter i løpet av seks år.

– Nå var det vel egentlig min tur i forhold til Henrik og Filip. Jeg er 17 år og har allerede nådd målet for min karriere. Jeg er tom for ord, sa gullvinneren til NRK etter målgang.

– Jeg vet hva som skal til, for jeg har sett hva Henrik og Filip har vært gjennom og har lagt ned av arbeid. Når sant skal sies, har jeg ofret en del jeg også. Jeg føler jeg har vært toppidrettsutøver i ti år, tilføyde han.

Mesterskapshode

Storebror Henrik måtte nøye seg med fjerdeplass fredag, men gledet seg stort på lillebrors vegne.

– Han slutter aldri å imponere. Taktikken vi kjørte var som skapt for at Jakob skulle vinne. De andre måtte rundt oss for å ta han igjen, sa han til NRK etter målgang.

Jakob Ingebrigtsen er den yngste medaljevinneren i et EM på herresiden noen gang.

Tror på nytt gull

Den 17-årige gullvinneren kom ut i oppløpet med flere meter ledelse på resten av feltet, men inn mot målstreken ble det svært jevnt. På målstreken hadde han kun noen centimeter til gode på forfølgerne.

Lørdag løper Ingebrigtsen-brødrene finale på 500 meter. Pappa Gjert Ingebrigtsen tror det kan bli mer jubel der.

– Det verste er at Jakob kan vinne der også. Han kan bli dobbeltmester her. Han så ikke sliten ut, sa han.

