Filip Ingebrigtsen tviler på start på 5000 meter

ntbsport

Den regjerende europamesteren på 1500 meter hadde overraskende lite å gi i finalen på favorittdistansen fredag og endte på 12.-plass. Etterpå gikk han langt i å antyde at mesterskapet kan være over for hans del.

– Jeg tenker at det ikke frister så veldig mye. Sånn ting føltes i dag, hadde jeg ikke klart å fullføre, sa han til NTB om det å skulle løpe 5000 meter lørdag.

Han lukket samtidig ikke døra helt.

– Vi får ta en vurdering, men jeg tror ikke jeg har så mye der å gjøre.

Noen god forklaring hadde han ikke på hvorfor kroppen ikke spilte på lag.

– Beina var helt stinne. Jeg klarte nesten ikke løfte dem etter halvannen runde. Det var veldig overraskende. Treningene har gått bra etter forsøket, så det var ingen grunn til at det skulle gå minst like bra her, sa han.

Fallet og smellene han pådro seg i forsøket ville han ikke bruke som unnskyldning. Heller ikke opphentingen han måtte presse seg til.

– Jeg er vant til å trene hardt, så uansett hvordan jeg løp i forsøket, burde jeg løpt bedre i dag, sa mellomstebror Ingebrigtsen.

(©NTB)