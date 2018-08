Warholm med tommel opp til egen innsats etter knockout

ntbsport

På spørsmålet om hva dette betydde med tanke på torsdagens finale på 400 meter hekk, var Warholm krystallklar.

– Jeg skal ærlig innrømme at dette var det løpet som jeg grudde meg absolutt mest til. Jeg visste at noen av disse gutta hadde slått meg før, og de har mer rutine på 400 flatt. Samtidig hadde jeg et nivå inne som jeg håpet at jeg hadde, og da ble det et så greit utfall som det ble. Nå føler jeg liksom at det er over og at jeg kan se fram til finalen. Da er det «all in».

Warholm var ikke riktig så stresset i pressesonen onsdag som han var tirsdag.

– Jeg er litt mer lettet i dag, men jeg skal prøve å gjøre det kjapt. Jeg må kjøle meg ned i dag også.

– Hvor mye sparte du deg?

– Jeg vet ikke. Det må dere bedømme litt selv også, men det er klart at det koster. På den andre siden ble de siste 50 meterne litt som i går. Jeg slakket ikke av for mye, men jeg trengte ikke å pushe og det mest overbevisende var kanskje at jeg klarte å svare når han andre kom på siste indre der.

– Du hadde full kontroll?

– Jeg skal ikke påstå at jeg hadde full kontroll hele løpet, men på de siste 100 meterne hadde jeg det. Da følte jeg at løpet var mitt.

Hater

– Er det medaljemuligheter på 400 meter flatt også?

– Jeg hater egentlig å snakke om medaljemuligheter og sånt. Jeg skal forholde meg ganske rolig, men beina er ganske bra og torsdag er kanskje den dagen jeg har best muligheter.

– Men det er vel et lite handikap med konkurranse i dag så tett opp mot finalen på 400 meter hekk i morgen?

– Så klart er det et handikap, samtidig så synes i hvert fall jeg at dette er spennende. Det gir en ekstra giv, og det er en utfordring. Jeg føler at jeg er ung, og jeg føler at jeg kan tape mye og så får det bare gå slik. Dette er noe ingenting har gjort før, og det trigger meg. Utfallet kan gå begge veier.

22-åringen tror at han er på sporet av noe, men helt sikker er han fortsatt ikke. Han mente at doblingen kan gå veldig bra, eller det kan gå ganske dårlig.

– Ser du på løpet i dag så tyder ting på at det kan gå veldig bra. Det er ikke til å legge skjul på at et slikt løp er med på å bygge spenning i beina, og spenning i beina er bra. Spesielt når jeg har det overskuddet som jeg skal ha. Da tror jeg det er toppers. Jeg tør å gjøre dette fordi jeg har gjort det to ganger før, og jeg føler også at disse doblingene har vært med på å bygge meg som idrettsutøver.

Hauk på tribunen

Landslagssjef Håvard Tjørhom så løpet sammen med NTB og Aftenposten på tribunen og likte det han så.

– Det så bra ut. Dette var bra.

– Du tror han rekker å restituere seg til finalen torsdag?

– Leif Ove (Alnes) og Karsten har gode rutiner på dette, så jeg tror det er gode sjanser for det.

Tjørhom passer ekstra på sine beste utøvere under konkurransene, og Warholm er definitivt en av dem sammen med Ingebrigtsen-brødrene. Tjørhom er for eksempel opptatt av at Warholm ikke bruker for lang tid i mixedsonen etter løpet. Onsdag kveld var det enkelte internasjonale representanter fra pressen som fikk avslag på sine forespørsler, og den skrivende delen av den norske pressen fikk sine tilmålte 3.24 minutter.

Warholm er en svært så muntlig person, og det var imponerende mye han rakk å si på den relativt korte stunden.

Torsdag er det alvor. Nå venter det to finaler på like mange dager på ekstremtalentet fra Ulsteinvik på Sunnmøre i Møre og Romsdal.

