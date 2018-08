Tøff kveld for Ajer, suspendert etter 1-1 mot AEK

ntbsport

Nordmannen pådro seg gult kort og er dermed utelukket om en uke. Ajer fikk ikke toppkritikk hos BBC. – Han og makker Jack Hendry virker litt nervøse når de blir satt under press, skrev BBC ved pause.

AEK spilte de siste vel 35 minuttene med ti mann. Konstantinos Galanopoulos ble utvist for to gule kort på sju minutter.

Callum McGregor scoret for Celtic. Viktor Klonaridis utlignet like før pause.

Sammenlagtvinneren går til et omspill (dobbeltkamp) der vinneren er klar for det lukrative gruppespillet i Champions League. Det gir garantert cirka 350 millioner kroner for klubbene som kvalifiserer seg.

Celtic slo ut Rosenborg i forrige kvalrunde.

