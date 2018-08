Mesterskapsseriens toppscorer klar for Burnley

ntbsport

Den 26 år gamle måljegeren har skrevet under på en treårskontrakt.

Verken Derby eller Burnley ønsker å opplyse hvor stor overgangssummen er, men britiske medier hevder å vite at det dreier seg om nærmere 11 millioner pund, omkring 115 millioner kroner.

Vydra har tidligere spilt Premier League-fotball for både Watford og West Bromwich, uten helt å ha fått det til å stemme. I en pressemelding på Burnleys nettsider sier tsjekkeren at han er bedre forberedt denne gangen.

– For fem å siden var jeg som et barn i Premier League. Nå har jeg mer erfaring med engelsk fotball, jeg snakker bedre engelsk, og jeg kan mer om England. Jeg håper jeg er en bedre spiller enn jeg var for fem år siden, sier Vydra, som var utlånt fra italienske Udinese da han sist spilte i den engelske toppdivisjonen.

For det tsjekkiske landslaget har Vydra spilt 20 kamper og scoret 5 mål. Han kan få sin debut når Burnley torsdag spiller kvalifiseringskamp til europaligaen borte mot tyrkiske Istanbul Basaksehir.

Fra før har Burnley hentet midtstopper Ben Gibson fra Middlesbrough og tidligere England-målvakt Joe Hart fra Manchester City denne sommeren. Klubben imponerte voldsomt da de kom på sjuendeplass i fjorårets Premier League.

