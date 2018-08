EM: Iuel og Kloster utslått

ntbsport

Iuel var direktekvalifisert for onsdagens løp og ble nummer tre i sitt heat med tiden 55,81. Hun løp veldisponert og holdt farten helt inn. Hun var svært nær å ta andreplassen, men tiden holdt ikke til plass i fredagens finale.

– Det er selvfølgelig veldig skuffende. Det er ikke så mye annet å si, sa Iuel til NRK.

Kloster tok seg videre til semifinale gjennom et av forsøkene. I semi-en ble det for tøft for henne.

Heller ikke hennes tid (55,78) var god nok for finale etter at de tre semi-heatene var unnagjort.

– Jeg gjorde noen feil i svingen, men dette var mitt tredje beste løp tross en del rot. Jeg er fornøyd selv om det er litt kjipt at det ikke ble finale, sa Kloster til NRK.

Hun sa at hun var svært nervøs før semifinalen.

(©NTB)