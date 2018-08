Østigård til Brighton for å skrive under

ntbsport

Det er spilleren far, Even Østigård, som bekrefter dette til Nettavisen.

Den 18 år gamle sønnen har satt seg på flyet til den engelske byen.

– Jeg kan bekrefte at han er på vei til Brighton for å signere. Overgangen er mer eller mindre klar. Han reiste over for å signere i ettermiddag, sier Even Østigård.

Molde og Brighton skal være enige om en overgangssum for 18-åringen som har vært på utlån i Viking denne sesongen. Østigård var kaptein på det norske G19-laget tok seg til U20-VM tidligere i sommer.

Norge tok femteplassen i G19-EM i Finland.

