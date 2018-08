Sen scoring reddet poeng for WBA

ntbsport

Fire mesterskapsklubber spilte sin andre seriekamp i den engelske mesterskapsserien tirsdag, da Middlesbrough tok imot Sheffield United, og Nottingham Forest spilte hjemme mot WBA.

På City Ground ledet Nottingham Forest 1-0 lenge mot West Bromwich Albions etter Adlène Guédiouras scoring halvtimen før full tid. Men tre minutter før full tid sørget Matt Phillips for 1-1 og poengdeling. Det var sesongens første poeng for The Albions og sesongens andre uavgjorte for Nottingham-laget.

På Riverside Stadium vant Middlesbrough 3-0 hjemme mot Sheffield United. Det var det andre strake tapet for Sheffield-laget i mesterskapsserien denne sesongen.

Martin Braithwaite sendte hjemmelaget i føringen etter sju minutters spill, før Aden Flint og Stewart Downing satte in de to neste målene før halvtimen var spilt.

Det ble også sluttresultatet, og Sheffield United står dermed uten seier så langt i serien.

(©NTB)