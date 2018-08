O-VM: Eskil Kinneberg til topps på mellomdistansen

ntbsport

Det var 26 år gamle Kinnebergs første individuelle medalje. Han har tidligere vært med å vinne VM- og EM-gull på stafett for Norge.

– Det er det råeste jeg har vært med på. Jeg bommet litt på sjettepost, men etter det ga jeg full gass og traff rett på alle poster, sier Kinneberg til Norges Orienteringsforbund.

Han fikk til et nesten perfekt løp. Nordmannen åpnet kontrollert, men gikk på en liten bom på den sjette posten. Men derfra og inn var det ingen som klarte å matche nordmannens tempo.

26-åringen hadde tatt seg opp til tredjeplass etter 4,0 kilometer og annenplassen etter 4,8. De neste 1,2 kilometer var han i tet med 4 sekunder på Hubmann, men økte avstanden med ytterligere to sekunder inn mot mål.

– Det føltes utrolig bra, men det ble litt nervøst å vente i mål på Daniel Hubmann. Heldigvis var sekundene på min side.

Kinneberg løper for svenske IFK Göteborg, men har tidligere representert Raumar på Romerike.

Bronsen gikk til sveitseren Florian Howald som ledet med 7 sekunder på Kinneberg etter 4,8 kilometers løping.,

Olav Lundanes ble nest beste norske på sjetteplass. Han var 43 sekunder bak landsmannen i mål. Magne Dæhli som gikk til topps i O-ringen før VM endte på en noe skuffende 19.-plass, slått med 2.38 av Kinneberg.

Neste øvelse for Kinneberg og de øvrige norske er stafett til torsdag.

– Vi går for gull på stafetten. Det tror jeg de to andre på laget også er enig i. Det er ingen grunn til å ha lavere mål etter at Norge har vunnet gull de to siste årene, avslutter tirsdagens seiersmann.

