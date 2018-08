IOC-presidenten ser OL-muligheter i Danmark

ntbsport

Bach var i helgen på besøk i Aarhus for å overvære VM i seiling. Tyskeren er begeistret for Danmark som sportsarrangør.

– Danmark har virkelig etablert seg selv som en organisator av sport i verdensklasse, sier IOC-presidenten og viser til at danskene tidligere i år også har arrangert VM i ishockey og triatlon.

Bach mener Danmark har potensial til å bli en flott OL-arrangør.

– Ingen i sportsverdenen vil være i tvil om at Danmark organisatorisk og logistisk vil kunne arrangere et fremragende OL.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har de siste årene jobbet for å gjøre OL billigere og gjøre det mulig å arrangere også for mindre storbyer. Bach understreker at OL fortsatt vil være et enormt idrettsarrangement, men at det skal være bærekraftig.

– Det er grunnen til at vi ikke kan imøtekomme alle ønsker fra idrettsgrener som vil ha nye øvelser på OL-programmet.

I øyeblikket er det ingen planer i Danmark om å levere inn en OL-søknad. De neste sommerlekene skal holdes i Tokyo (2020), Paris (2024) og Los Angeles (2028).

