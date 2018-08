Landslagslege tror EM-heten kan bli krevende

ntbsport

Tropevarmen i Europa setter også sitt preg på EM i friidrett. I den tyske hovedstaden er det ventet mer enn 30 grader de kommende dagene, hvilket stiller både deltakere og støtteapparat overfor ekstra utfordringer.

Mandag møtte landslagslege Ove Talsnes pressen for å snakke om forberedelsene som er gjort og tiltakene som gjøres rundt den norske troppen. Talsnes er tydelig på at tropevarmen skaper størst utfordringer for maratonløpere og kappgjengere.

Sondre Nordstad Moen og Weldu Negash Gebretsadik skal løpe maraton, mens Håvard Haukenes skal ut på kappgjengernes femmil. Talsnes er klar på trioen er godt forberedt på det som venter, men er glad Norge ikke har deltakere på kvinnenes femmil i kappgang.

– Jenter går femmil i en internasjonalt mesterskap for første gang. De har ikke veldig mye rutine, og det er der jeg er mest bekymret, sa han mandag.

– Selv har vi ikke utøvere på femmila på kvinnesiden, og det er jeg fryktelig glad for. Ikke for at vi ikke har utøvere, men fordi jeg slipper det ansvaret, fortsetter landslagslegen.

Ingen framskynding

Han viser til at kvinnene ventelig vil bruke halvannen time lenger enn sine mannlige kolleger på å tilbakelegge de 50 kilometerne i Berlin. Det betyr igjen at temperaturen har rukket å stige ytterligere noen hakk innen det er tid for målgang.

Øvelsene er lagt til formiddagstid.

Talsnes opplyste videre mandag at det er gjort forsøk på å overtale arrangørene til å flytte starten på kappgangøvelsene én time tidligere på morgenen, for å skåne utøverne ytterligere. Det nådde man ikke fram med.

– Dette er en skummel idrett, det er farlig, og det medfører en helserisiko, sa Talsnes og viser til at selv svært erfarne kappgjengere kan gå fullstendig tomme i varmt vær.

Klare tiltak

Opplegget rundt Norges mann på femmila, Håvard Haukenes, skal samtidig være det beste.

– Håvard vil trenge mellom 3,5 og 3,9 liter væske i løpet av den konkurransen. Det er ganske tøft, men vi har en plan for at han skal få den væsken, sa landslagslegen.

Han vedgår samtidig at man også fra norsk side har opplevd noen bommerter med hensyn til det å skulle takle varme.

– Det er fryktelig viktig å være forberedt med tanke på dette. Det har vi erfart i friidrett, for vi har ikke alltid vært forberedt. Vi har hatt mesterskap der vi har vært for dårlig forberedt, eller der i hvert fall noen utøvere har vært det, sa Talsnes.

Tiltakene som gjøres handler blant annet om inntak av væske, salter og karbohydrater. I tillegg handler det om å vende kroppen til belastningen tropevarmen utgjør.

– Det vi ønsker er at kroppen er i stand til å takle økt kjernetemperatur, og at fysiologien fungerer bedre fordi man er vant til å være i varmt vær, er vant til å svette og har en væske- og saltbalanse som fungerer. Det tar cirka to uker. Det er ikke vanskelig i det hele tatt å tilpasse seg varme. Det handler om å trene imellom 45 og 60 minutter én gang om dagen i ordentlig varme, og da snakker vi om over 28 grader. Har du gjort det, trenger du ikke gjør noe annet, sa Talsnes.

(©NTB)