Honda klar for Melbourne Victory

Den tidligere AC Milan-spilleren sier han har kjent til Melbourne-interessen siden uken etter sommerens fotball-VM.

– Jeg har sjekket ut litt ting, og Melbourne er den mest suksessrike klubben i A-league. Det er fantastisk, sier Honda til Fox News.

Etter nok en gang å ha levert varene for Japan i VM, trakk 32-åringen seg nylig tilbake fra landslaget. Der har han scoret 37 mål på 98 kamper og blitt et av de aller største navnene landets fotballhistorie.

Forrige sesong tilbrakte han i mexicanske Pachuca etter overgangen fra AC Milan. Ettårskontrakten med Pachuca forlenget han aldri.

Overgangen til Melbourne er ikke bare en stor nyhet for klubben, men for hele ligaen, mener lederen for det australske fotballforbundet David Gallop. Mest fornøyd er nok likevel Melbourne-trener Kevin Muscat.

– Alle vet at Keisuke gang på gang har bevist på høyeste nivå hvilken fantastisk fotballspiller han er. Vi gleder oss enormt til å se hva han kan få til i Melbourne, sier Muscat.

