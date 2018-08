Uavgjort for Sivert Heltne Nilsen i debuten

ntbsport

26-åringen spilte hele 2-2-kampen mot bunnlaget Hobro søndag.

– Det blir bedre. Det kommer til å bli virkelig bra. Det vil bli vanskelig å slå oss, slo Heltne Nilsen fast til Ritzau etter kampslutt.

Og det startet bra for Nilsen og hans nye lagkamerater. Allerede etter 19 minutter var Hallur Hansson frampå og sendte hjemmelaget i ledelsen, men få minutter etter pause utlignet Edgar Babayan i Pål Alexander Kirkevolds skadefravær.

Kvarteret før slutt var kampen snudd da Emmanuel Sabbi satte inn 2–1. Det gikk mot en marerittdebut for Nilsen, men med fire minutter igjen å spille sikret Mikkel Qvist ett poeng for Horsens.

Midtbanespilleren høstet skryt hos Horsens-trener Bo Henriksen etter kampen.

– Jeg synes at Sivert spilte fremragende. Han gikk inn og bandt tingene sammen. Vi skal selvfølgelig lære hverandre å kjenne, men jeg er ikke i tvil om at han kommer inn og blir en profil – i hvert fall for oss.

Dermed forblir Horsens på 9.- plass etter fire spilte kamper i den danske superligaen. Uavgjortresultatet var Hobros første poeng for sesongen.

Lørdag var Gustav Wikheim og Benjamin Stokke i aksjon for henholdsvis Midtjylland og Randers. Førstnevnte spilte hele kampen i 3-1-seieren mot Vejle, mens Stokke fikk 75 minutter i 3-3-kampen mot Esbjerg.

