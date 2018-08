Rallycross: Petter Solberg på femte da Kristoffersson vant

ntbsport

Johan Kristoffersson var best i den første semifinale. Petter Solberg hadde nest beste startspor, men måtte se svenske Mattias Ekström foran seg. Nordmannen tok en tidlig runde i jokeren, men fikk finske Grönholm foran seg og tapte terreng til de to svenskene i front. Solberg sikret seg 4 poeng foruten de 14 poengene fra kvalifiseringen. Med femteplassen i finalen fikk han ytterligere to poeng.

I finalen var det ingen som klarte å true Kristoffersson. Det var den sjette seieren av sju mulige denne sesongen for den regjerende mesteren. Det var Timmy Hansen som fulgte nærmest i finalen, mens Sebastian Loeb tok tredjeplassen.

Kristoffersson var svært beskjeden til ham å være under lørdagens to kvalifiseringsomganger, men slo til med å være helt suveren på søndagens runder. Han takket teamsjefen Solberg for tipsene han fikk foran søndagens kjøring.

Andreas Bakkerud var nummer to i VM-sammendraget, 40 poeng bak Kristoffersson foran runden i Canada. Han var nummer seks totalt foran semifinalene og hadde tredje beste startposisjon i den andre semifinalen. Bergenseren i Audi fikk en knallstart, men bilen hadde fått en smell og det venstre bakhjulet hadde løsnet.

Han kom seg til mål, men uhellet hindret ham å ta seg til finalen, og han endte på fjerdeplass. Han fikk med seg 3 poeng ved siden av de 11 han fikk i kvalifiseringen.

