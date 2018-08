Norsk jubeldag i ro-EM: Gull til både Brun/Strandli og Borch

ntbsport

Med under en times mellomrom fikk norsk rosport søndag et etterlengtet gullrush. Det startet med den suverene seieren til Brun/Strandli.

Duoen var først i mål på tiden 6.20,85. På plassene bak fulgte Irland og Italia. Seiersmarginen var 1,99 sekunder.

Den norske båten lå som nummer to i feltet etter de første 500 meterne, men Brun/Strandli tok igjen italienerne og lå i tet halvveis.

På forhånd var den irske båten pekt ut som de norskes tøffeste utfordrer i finalen. Brødrene Gary og Paul O'Donovan er kjent for å ha kraftfulle avslutninger, og irene kom også voldsomt den siste halvdelen.

Men det skremte ikke Norges rutinerte duo. Brun/Strandli svarte med å sette opp farten og fikk en luke som var umulig å tette.

Medaljegrossister

Brun og Strandli er alltid til å stole på i mesterskap. I 2013 vant de VM-gullet i sørkoreanske Chungju, og siden sto de med hele seks bronsemedaljer (ett i OL, to i VM og tre i EM) inntil søndagens triumf.

Strandli tok i fjor et hvileår for å jobbe som journalist, men i år er han tilbake for fullt som Bruns makker.

Det tok ikke lang tid før Borch sørget for at det ble enda mer å juble for i Glasgow. 28-åringen hev seg på gullbølgen og vant finalen i singlesculler. Det var hans aller første mesterskapsmedalje i båtklassen.

Borch vant med tiden 6.49,95. Han slo den litauiske båten med 73 hundredels sekund. Sveits tok bronsen.

Fersk i singlesculler

Horten-roeren åpnet sterkt og lå som nummer to i feltet etter 500 meter. Deretter falt han bakover til fjerdeplass halvveis, men 28-åringen hadde mye krefter på lager. Etter 1500 meter var han igjen toer, og i sluttfasen greide Borch å ta ledelsen og holde på den hele veien til mål.

Tidligere år har Borch satset på dobbeltsculler. Det var i den klassen han vant VM-gull sammen med Nils Jakob Hoff i 2013. Tre år senere tok han OL-bronse med Olaf Tufte.

Tidligere på dagen ble Maia Emilie Lund og Siri Eva Kristiansen sist i B-finalen i lettvekt dobbeltsculler. De endte dermed totalt på 11.-plass.

Erik Solbakken og Oscar Helvig tok den norske dobbeltsculleren til tredjeplass i B-finalen. Det ga en niendeplass totalt.

(©NTB)