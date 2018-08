Mol/Sørum vant ny majorturnering i sandvolleyball med sin 19. strake seier

ntbsport

Mol og Sørum vartet opp med sin 19. strake seier da de slo den polske duoen Michal Bryl og Grezegorz Fijalek i strake sett i finalen i Wien.

De norske europamesterne brukte kun 17 minutter på å overlegent vinne første sett 21-12.

Det andre settet ble av det jevnere slaget, og lagene fulgte hverandre tett, men Mol og Sørum var det førende laget. Mot slutten stakk duoen så vidt ifra og sikret settet med 21-17.

Dermed ble det norsk jubel i den østerrikske hovedstaden. Seieren er duoens tredje strake finaleseier etter triumfen i majorturneringen i Gstaad og i EM tidligere i sommer.

Målløs trener og far

– Nå må jeg roe meg ned. Det er en vanvittig prestasjon. De har stupt inn i volleyballverden og virkelig rocka det. Jeg tror ingen har vunnet tre så store turneringer på rad. Det er ufattelig imponerende på det nivået. Jeg er målløs, sier trener og Anders' far Kåre Mol til NTB etter triumfen.

Hele 10.000 tilskuere var til stede på finalen.

– De vant hele Wien. Hele Wiens publikum sto bak dem og tok de norske vikingene til sitt bryst, fortsetter Mol.

Kort hviletid

Oppladningen til søndagens semifinale mot nederlandske Alexander Brouwer og Robert Meeuwsen var langt fra optimal for lagene. Et forrykende uvær gjorde at stadion måtte evakueres og kampen måtte utsettes med nesten én time.

Da kampen først kom i gang, var de norske europamesterne som trakk det lengste strået. Duoen vant begge settene med sifrene 21-18.

Det var Mol og Sørums første seier mot nederlenderne etter å ha tapt de fire forrige oppgjørene.

På grunn av utsettelsen hadde kun halvannen time fra semifinalen til finalen i Wien. Det taklet duoen likevel godt.

Storform

De siste ukene har den formsterke duoen satt norsk sandvolleyball på hodet. For to uker siden gikk de hele veien og vant Norges første EM-gull siden 1997. Uken før tok de den første norske triumfen på verdenstouren på 20 år med finaleseier i majorturneringen i sveitsiske Gstaad.

Seieren i Wien gir duoen rundt 2,5 millioner kroner i premiepenger.

Nå venter World Tour-finale i Hamburg om fjorten dager der ti lag skal kjempe om en pott på rundt 3,3 millioner kroner. Til høsten begynner OL-kvalifiseringen.

