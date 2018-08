Rosenborg overtok tabelltoppen

ntbsport

Rosenborg måtte klare seg uten Vegard Eggen Hedenstad og Pål André Helland, som begge pådro seg skader under onsdagens mesterliga-exit mot Celtic, men så ikke preget ut i borteoppgjøret mot Ranheim.

Mike Jensen sendte hvittrøyene i føringen da han avsluttet en mønsterkontring med en lur avslutning allerede etter 13 minutter. Rosenborg fortsatte å dominere og det var ikke ufortjent da Anders Trondsen banket inn 2–0 like før halvtimen.

Ranheim var heldig som ikke lå under med mer, da Erik Tønne blåste nytt liv i kampen med sin redusering ti minutter før pause. Det var likevel aldri tvil om hvor de tre poengene skulle ende. Et snaut kvarter før slutt fastsatte Marius Lundemo resultatet til 3-1, da han pirket ballen over streken etter et frispark.

De tre poengene betyr at Rosenborg overtar serieledelsen fra Brann, før bergenserne tar imot Start mandag kveld. Det er første gang trønderne leder eliteserien i løpet av sesongen. Ranheim forblir på fjerdeplass.

Underholdende førsteomgang

Allerede etter åtte minutter fikk Even Hovland en meget god mulighet til å sende bortelaget i føringen, men headingen gikk noen centimeter utenfor stolpen til Ranheim-keeper Even Barli.

Bare et par minutter senere leverte hjemmelaget en kontring ut av læreboka. Etter et frekt "rabona"-innlegg fra Mads Reginiussen fikk Michael Karlsen avslutte fra sju meter, men forsøket ble blokkert. I stedet kontret Rosenborg umiddelbart tilbake. Alexander Søderlund ble spilt fri på venstresiden og slo et perfekt innlegg til Mike Jensen. Dansken fikk en enkel jobb med å sette inn sitt tredje mål for sesongen.

Etter 26 minutter leverte Anders Trondsen kveldens kremmerhus. Midtbanespilleren, som har vært linket til Serie A, fikk god tid på 25 meter, før han banket ballen i krysset bak Barli. En herlig scoring fra 23-åringen.

Søderlund og Bendtner kunne økt ledelsen ytterligere, men i stedet var Ranheim som skulle få reduseringen etter 35 minutter. Erik Tønne mottok ballen på venstresiden, spilte en vegg med Reginiussen, før han overlistet André Hansen. Det var den omskolerte venstrebackens femte scoring for sesongen.

Mike Jensen fikk både én to sjanser til å sette inn sitt andre før pause, men Barli og tverrliggeren reddet hjemmelaget.

Avgjorde etter pause

Etter en dominant omgang fra Rosenborg før pause, hevet hjemmelaget seg de siste 45 minuttene. Den største sjansen fikk Erik Tønne etter 73 minutter. En perfekt langpasning fra Daniel Kvande traff venstrekanten på et gjennomløp, men Tønne klarte ikke lurte Hansen for annen gang i kampen.

I stedet var det Rosenborg som avgjorde kampen få minutter senere. Et glimrende frispark fra Jonathan Levi ble reddet i tverrliggeren, men på returen dukket Marius Lundemo opp og satt inn sitt første mål i RBK-trøya.

