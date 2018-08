Helland før Ranheim-møte: – Alt annet enn seier er skandale

ntbsport

Rosenborg har et tett kampprogram med mesterligakvalifisering, Eliteserien og europaligakvalifisering, som er det nye for trønderne etter at Celtic ble for sterke.

Første hinder etter onsdagens exit mot skottene er byrival og topplaget Ranheim på bortebane i Eliteserien.

– Ikke noen vonde ord om Ranheim, men hver gang vi spiller i Eliteserien er alt annet enn seier en skandale. I hvert fall utad, sa Helland til NTB etter onsdagens kamp.

– Vi har lyst på seier i hver kamp. Dessverre får vi ikke til det alltid, la han til.

Lårhøne

Helland pådro seg en lårhøne og ble byttet ut i andre omgang mot Celtic, og det er usikkert om han blir kampklar til lørdag.

– Vi får se, sa den skadeforfulgte kantspilleren.

28-åringen og Rosenborg har ikke rukket å legge en fullverdig kampplan, men starter med en solklart utgangspunkt.

– Å score flere mål enn dem er en god start, sa Helland.

– Viktig kamp

Anders Trondsen, som ble koblet til Serie A-klubben Atalanta etter Celtic-kampen, ville ikke svare på altfor mange spørsmål om Cork da han fikk spørsmål om laget etter onsdagens mesterligaoppgjør. Irene er RBKs motstander i kvalifiseringen til europaligaen. Midtbanespilleren mente Rosenborg måtte ta Ranheim på alvor først.

Den nyopprykkede byrivalen har overrasket og ligger som nummer fire på tabellen etter VM-pausen. Det skiller kun fire poeng opp til Rosenborg på andreplass.

– Vi har en viktig kamp på lørdag også, som vi skal få med oss tre poeng fra, så vi må ta den først, sa Trondsen til NTB.

– De har fått nytt kunstgress og det blir finfotball forhåpentlig. Jeg tror det blir bra, så skal vi få med oss flere mål enn vi fikk i dag, lovet 23-åringen.

