Golf: British Open over for Skarpnord og Daffinrud

Pornanong Phatlum fra Thailand gikk fem under par på den andre dagen av British Open, og ligger med det i tet, ti slag under etter de to første rundene.

Pornanong er ranket som nummer 97 i verden.

Australske Minjee Lee, som ledet etter første runde, ligger ni slag under, det samme gjør engelske Georgia Hall og japanske Mamika Higa.

Verdensener Ariya Jutanugarn ligger sju slag bak lederen med to runder igjen.

For de norske innslagene i turneringen, Tonje Daffinrud og Marianne Skarpnord, er turneringen over. Skarpnord endt sju slag over, mens Daffinrud endte ti over, og klarte ikke cuten.

