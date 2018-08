Avis: Liverpool-talent vil ikke til Rosenborg

ntbsport

Det var i helgen at Liverpool Echo meldte at Chirivella nærmet seg en overgang til RBK. Ifølge avisen var trønderne villige til å betale over 25 millioner kroner for den unge spanjolen, og prislappen kunne komme til å stige til i overkant av 37 millioner kroner.

Det ville i så fall blitt tidenes dyreste signering av en klubb i Eliteserien.

Onsdag skriver avisen at Liverpool-talentet ikke har lyst på en overgang til Norge.

Ifølge avisen vil 21-åringen heller bli i England eller dra til Spania.

Chirivella spilte for Liverpool så sent som i helgen i 4-1-seieren over Manchester United under sesongoppkjøringen i USA.

følge VG har ikke Rosenborgs styreleder Ivar Koteng ønsket å kommentere Chirivella-ryktene. Spanjolen er ikke i 29-mannstroppen til Liverpool som for tiden er i Frankrike.

