Ødegaard brant stor mulighet da Real Madrid tapte for Manchester United

Det norske stjerneskuddet erstattet Gareth Bale til pause da begge lagene gjorde en haug av bytter. Allerede da var stillingen 2-1 til Manchester United.

Dermed hadde 19 år gamle Ødegaard muligheten til å utligne for de hvitkledde da han ble servert langs bakken etter 56 minutter. Ingen fanget opp Ødegaads stormende løp inn i boksen, og dermed kunne han upresset avslutte med godfoten fra bare 10 meters hold. Tydelig frustrert måtte 19-åringen se avslutningen passere like over tverrliggeren.

Etter 73 minutter fikk nordmannen tillit på et frispark fra skrått hold ute til høyre. I stedet for å legge ballen inn i feltet, gikk Ødegaard for skudd. Forsøket var hardt, men ikke godt nok plassert til å overliste United-keeper David de Gea.

Like etterpå var moroa allerede over for nordmannen. Etter 76 minutter var han en av fire som måtte bane vei for stjernegalleriet Toni Kroos, Nacho Fernandez, Marco Asensio og Isco.

To raske for United

Oppgjøret på New Miami Stadium var en søvnig affære fram til Manchester United tok ledelsen etter 18 minutter. Et hardt innlegg fra Matteo Darmian fant veien til Alexis Sánchez, som bestemt banket ballen i lengste hjørne fra åtte-ni meters hold.

Scoring nummer to kom etter strålende kontringsfotball, der en lang ball fra Juan Mata havnet hos Sánchez, som med hodet la igjen til Ander Herrera. Spanjolen brukte venstrebeinet til å doble ledelsen 26 minutter ut i kampen.

Real Madrid skapte ikke stort i løpet av den første omgangen, men tre minutter på overtid rullet de regjerende mesterligavinnerne opp et godt angrep. På et innlegg fra venstre snek Karim Benzema seg inn bak Eric Bailly og Scott McTominay og satte enkelt inn reduseringen. Sparket på ballen ble også franskmannens siste i kampen.

Brasiliansk debut

Som ventet ble den andre omgangen nærmest byttet i stykker, og kampen rakk aldri å sette seg ordentlig før den plutselig var over.

Noe overraskende fikk 18 år gamle Vinícius Júnior sin debut fra start på Real Madrids venstrekant. Nyervervelsen viste fram noen lynhurtige finter, men skapte aldri det helt store før han ble tatt av etter 62 minutters spill.

18-åringen ble tidenes nest dyreste spiller hentet fra brasiliansk fotball, kun slått av Neymar, da Real Madrid betalte Flamengo 45 millioner euro, 430 millioner kroner, for unggutten.

Blidere Mourinho

Før kampen var Mourinho langt blidere enn han har fremstått tidligere denne uken. Han la blant annet vekt på at USA-turen er verdifull erfaring for klubbens unge spillere.

Den siste uken har manageren ikke lagt skjul på at han er misfornøyd med tingenes tilstand i Manchester United, som ikke hadde ikke vunnet noen av sine fire første treningskamper før møtet med Real Madrid.

– Jeg vil like å få inn to spillere til, men jeg tror ikke jeg får to. Kanskje får jeg den ene. Jeg ga klubben en liste med fem navn for fem måneder siden, så nå venter jeg og ser om det er mulig å hente noen av dem, sa Mourinho etter 1-4-tapet for Liverpool i forrige uke.

Tidlig i sommer hentet United brasilianske Fred og portugisiske Diogo Dalot, men siden har det vært stille på overgangsfronten. Old Trafford-klubben serieåpner mot Leicester 10. august.

