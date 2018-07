Norsk sykkeltalent hardt skadd etter påkjørsel – lagledelsen lettet over at det ikke gikk verre

ntbsport

Ifølge politiet var årsaken til ulykken at bilisten brøt vikeplikten. Wærsted ble fraktet til akuttmottaket i Skien. Uno-Xs sykkelsjef Jens Haugland fryktet det verste da fikk høre om påkjørselen.

– Jeg ble oppriktig bekymret da jeg fant ut at det dreide seg om en av våre ryttere. Jeg kjenner Syver godt, så vi trakk et lettelsens sukk da det ble klart at han ikke var kritisk skadd. Takk og lov var hode, nakke og de vitale organene OK. Det var viktig å få vite raskt, sier Haugland til NTB og fortsetter:

– Nå har vi landet på at dette er en rytter som idrettsfaglig er hardt skadd, men som ifølge fagfolkene har lettere skader. Det er snakk om standardskader ved kraftige sammenstøt.

Føyk rett opp i lufta

Sjåføren var en mann i 20-årene fra Skien. Han fikk førerkortet beslaglagt, og politiet har opprettet sak. Ulykken skjedde på Sentrumsveien i Siljan.

– Bilen svingte inn til venstre, mens syklisten kom fra høyre, sier operasjonsleder Marianne Mørch til TV 2.

Wærsted var sammen med lagkamerat Jonas Abrahamsen da kollisjonen skjedde.

– Vi kom ned en dump i høy hastighet, og så var det en bil som kom fra motsatt retning som skulle krysse veien. Jeg så at han var usikker på om han rakk det eller ikke, så tok han sjansen. Syver kjørte rett i siden på bilen, føyk tre meter opp i lufta og rett ned. Det var et ganske heftig syn, sier Abrahamsen til TV 2.

Påkjørt tidligere

Det er ikke første gang Wærsted har vært involvert i en påkjørsel. I fjor ble han kjørt ned av to politimotorsykler under et ritt i Hellas. Den gang fikk han håndleddsbrudd.

– Syver har tatt sin tørn. Han er en kar vi setter veldig høyt, og vi sender nå noen ekstra goder tanker til den gutten. Vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe ham, sier Haugland.

Wærsted vant tidligere i år Ringerike GP. Han var også blant de norske rytterne som fikk sjansen i U23-klassen under fjorårets sykkel-VM på hjemmebane i Bergen.

